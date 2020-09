L'ombra del Covid si allunga sul Roland Garros prima dell'inizio, previsto per lunedì con il primo turno di qualificazione: "I direttori del Roland Garros possono confermare che 2 giocatori in gara nel torneo di qualificazione sono risultati positivi al Covid-19 e altri tre hanno confermato uno stretto contatto con un allenatore risultato positivo al Covid-19. In linea con i protocolli sanitari del torneo, i 5 giocatori non gareggeranno nel torneo di qualificazione che inizierà domani e si autoisoleranno per un periodo di 7 giorni. In totale, da giovedì 17 settembre sono stati effettuati circa 900 test".