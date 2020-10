Come ieri Mcdonald per Nadal, Ricardas Berankis è un sano allenamento per Djokovic sul centrale del Roland Garros. Il tennista lituano, numero 66 ATP, non può insidiare in alcun modo il campionario sempre più solido di Nole sul rosso d'autunno: serbo che passa da Roma a Parigi giocando sul velluto e che senza la squalifica dallo US Open sarebbe, verosimilmente, imbattuto nel 2020. Questa con Berankis è comunque la 33a vittoria su 34 match annuali.