Meno di due settimane fa toccava uno dei punti più bassi della sua carriera, contro Schwartzman nella finale degli Internazionali di Roma, invece, Novak Djokovic riprende la sua scalata verso l’Olimpo del tennis.

Con il successo in due set (7-5, 6-3) contro l’argentino, Nole ha ottenuto la sua 31esima vittoria dell’anno in cui è ancora imbattuto (non includendo il match perso per squalifica agli US Open). Con il quinto titolo nel 1000 italiano, Djokovic ha ritoccato alcuni dei suoi incredibili record.

Il Re dei Masters 1000

Con il trionfo agli Internazionali d’Italia, Djokovic ha superato Nadal nel numero di tornei vinti del Masters 1000: 36 a 35. Nella top 5, parecchio staccati, ci sono Federer con 28, Agassi con 17 e Murray con 14.

Non è tutto: sempre nel duello a distanza con il maiorchino, Nole è diventato il secondo giocatore a vincere quattro Masters 1000 per ben cinque volte. L’ultimo è Roma in cui aveva già vinto nel 2008, 2011, 2014 e 2015.

Superato Sampras, nelle settimane in testa al Ranking ATP

In tema Gotha del tennis, questa appena iniziata sarà la settimana numero 287 in testa alla classifica ATP. Con questo traguardo il serbo supera in classifica una leggenda come Pete Sampras, attestandosi al secondo posto della classifica all-time dietro solo a Roger Federer fermo a 310.

Il 9° titolo vinto almeno cinque volte

Un altro dato impressionante è che oltre ai quattro Masters 1000, ci sono altri cinque tornei in cui Djokovic ha primeggiato per più di cinque volte. Due ATP 500 come Pechino e Dubai, le ATP Finals, Wimbledon e per finire con gli Open di Australia (vinti 8 volte).

Con il terzo Masters 1000 vinto consecutivamente, Djokovic si prepara a togliere lo scettro del Roland Garros a Rafa Nadal, imbattuto a Parigi dal 2017. Nole ha vinto solo una volta lo Slam sulla terra rossa e una vittoria potrebbe essere l’occasione giusta per cancellare il brutto ricordo degli US Open.

