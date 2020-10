Vendetta, tremenda vendetta 31 giorni dopo. Novak Djokovic ottiene la decima semifinale a Parigi e la 38esima in uno Slam dopo un primo set - il primo perso nel suo torneo - in cui aveva rivisto le streghe di New York. Non a caso di fronte c'era l'avversario di Flushing Meadows, l'unico che complice la squalifica era stato in grado di piegarlo in questo anno di dominio, con 36 vittorie del Djoker su 37 incontri.