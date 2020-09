Non ce la fa invece Giulia Gatto-Monticone che si arrende all’esuberanza della prima egiziana di sempre nel main draw di uno slam in singolare femminile: è la classe 1996 Mayar Sherif, tennista che sta trovando grande attenzione in queste ore e che già aveva mosso sui social anche connazionali ben più conosciuti come la stella del Liverpool Momo Salah. Per la Sherif vittoria netta e in due set: 6-1 6-3.