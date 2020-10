Tennis

Roland Garros: Flavio Cobolli vince la finale di doppio junior del Roland Garros

Flavio Cobolli, romano e figlio d'arte, ha vinto il doppio in coppia con lo svizzero Dominic Stricker battendo nell'atto finale il duo di brasiliani formato da Bruno Oliveira e Natan Rodrigues per 6-2 6-4. Bisogna tornare indietro di 13 anni per trovare un successo italiano nel doppio junior a Parigi, quando ci riuscì Thomas Fabbiano con il bielorusso Andrei Karatchenia.

