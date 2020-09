Anche il day 2 del Roland Garros regala gioie azzurre. Nel tabellone femminile dopo il debutto vincente di Martina Trevisan (grazie al ritiro di Camila Giorgi), arrivano i successi di Sara Errani e Jasmine Paolini. Il perentorio 6-4 6-3 alla spagnola Aliona Bolsova vale il primo successo Slam per la tennista toscana classe 94' che al secondo turno troverà la minaccia ceca Kvitova, testa di serie n° 7 e semifinalista al Bois de Boulogne nel 2012. Sono, dunque, tre le italiane vincenti all'esordio al Roland Garros 2020: in uno Slam non succedeva dall'edizione di Wimbledon del 2016 con Sara Errani, Roberta Vinci e Francesca Schiavone.