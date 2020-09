Come contro Moutet l'inizio di match è terribile per il 29enne napoletano: tre break regalano il primo set a Schwartzman in mezz'ora. Nel secondo parziale c'è la reazione di Giustino e va in scena la fiera del break, complice un calo di tensione dell'argentino: dopo tre turni al servizio persi per parte, l'azzurro sbaglia un clamoroso smash mandandolo a rete sul set point di Schwartzman. E' la resa. Il terzo set è una passerella per il "Peque" che si concede anche un Medical Timeout per rimediare delle vesciche alle mani. Lorenzo lascia comunque Parigi con una bellissima storia da raccontare ai nipoti.