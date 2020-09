Il favorito: attenzione! Non solo Rafa!

Jacopo Lo Monaco: Dominic Thiem

Per me, viste le condizioni di gioco di questi giorni ed è probabile che pioggia e umidità resteranno a lungo in questo torneo, il favorito è Thiem. Nadal, si è visto a Roma con Schwartzman, di sera e con condizioni che potrebbero essere simili a quelle di Parigi, non riusciva mai a fare male col dritto. Poi se entra in campo, magari sul tardi e con palle pesanti e qualche goccia di pioggia, la testa perché no potrebbe anche tornare a quel 2009 con Soderling. Djokovic è nella parte migliore del tabellone però dovrà salire del 30% rispetto a Roma se vuole vincere per la seconda volta Parigi. In questo scenario prendo Thiem perché se lui palla e campo sono pesanti non ha più limiti: può giocare a tutto braccio e la palla non gli esce mai.

Simone Eterno: Rafael Nadal

Questa è la prima edizione dove sono fortemente combattuto nell'indicare Nadal ed è per una questione puramente climatica: con i campi più pesanti la situazione potrebbe essere meno agevole per lui. A Roma ha perso con Schwartzman; Djokovic penso sarà piuttosto agguerrito e avrà tantissima voglia di dimostrare dopo quanto successo allo US Open; Thiem sarà un osso duro con la sua palla pesante; è nel lato di tabellone più complicato con eventuale semifinale proprio con Thiem prima di trovare poi Djokovic.... Però Rafa a Parigi è sempre Rafa a Parigi. Non me la sento di andargli contro. Mettiamola così: se la mia vita dovesse dipendere da questo pronostico, è a Nadal che mi affiderei.

Riccardo Bisti: Novak Djokovic

Ha vinto Roma senza giocare al meglio e sicuramente si presenterà a Parigi in condizioni ulteriormente migliori. Sono convinto che abbia la qualità, per altro già mostrata a Roma, di venire fuori dalla situazione dello US Open e tirare fuori energie positive. E' inoltre nel lato di tabellone migliore: e questo va considerato.

Alessandro Dinoia: Rafael Nadal

Finché è iscritto è lui il favorito, lo sarebbe anche a 45 anni probabilmente. Non ha vinto titoli sul rosso sulla strada di Parigi? Ha giocato solo a Roma, statistica priva di senso. Lo scivolone con Schwartzman è figlio del lungo stop e dell'impresa dell'avversario. Nulla di preoccupante. Le condizioni di gioco potrebbero essere un po' diverse - le palle non salteranno alte come piacciono a Rafa - a causa del freddo, il suo rivale più pericoloso. Nadal, però, conosce ogni granulometria della terra battuta e il record di Federer è nel mirino.

La favorita: qui tutti d’accordo, è Simona Halep

Jacopo Lo Monaco: Simona Halep

Le condizioni di gioco anche qui saranno complicate per lei perché ha bisogno di una palla viva per essere efficacie. Però bisogna anche dire che è quella che gioca meglio sulla terra, quindi semplicemente faccio il suo nome.

Riccardo Bisti: Simona Halep

Ha giocato 3 finali nelle ultime 6 edizioni e quindi è l’unica giocatrice veramente affidabile su questi campi. Anche se non ha un tabellone semplicissimo, la Halep è comunque una giocatrice di cui tendo a fidarmi.

Simona Halep posa con il trofeo vinto al Roland Garros edizione 2018 Credit Foto Eurosport

Simone Eterno: Simona Halep

Il discorso che si faceva fino a poco tempo fa, ovvero che non c’è più una decisa gerarchia nel tennis femminile, per me non vale più. C’è una più forte delle altre e si chiama Naomi Osaka, come dimostrato tra l’altro vincendo un torneo senza essere al meglio. A Parigi però non ci sarà e considerata la superficie il nome d’obbligo diventa quello della Halep. Si è preparata al meglio e arriva con in tasca due titoli su due tornei a cui ha partecipato: Praga e Roma. Ha sfatato il tabù slam da tempo ormai e non vedo davvero chi possa impensierirla qui al Roland Garros. Un'isidia potrebbero essere i campi pesanti, ma ai nastri di partenza è davanti a tutte.

Alessandro Dinoia: Simona Halep

Dopo la pausa imposta dal coronavirus ha scelto di rinunciare agli US Open. Aveva le idee chiare in testa: ha vinto a Praga e a Roma e adesso vuole completare l'opera sulla terra rossa parigina. Lei sa come si fa.

La sorpresa maschile: carte mischiate per tutti

Jacopo Lo Monaco: Andrej Rublev

Per forza di cose la sorpresa deve arrivare dal quarto semifinalista e secondo me da quel lato potrebbe uscire Rublev. E’ tutto l’anno che gioca bene, ci potrebbe essere l’ostacolo Medvedev che però rischia al primo turno con Fucsovics. Però sulla terra, se uscirà, sarà una partita diversa rispetto a New York.

Riccardo Bisti: uno dei qualificati

Non vedo grandi sorprese nel maschile perché sia Koepfer che Humbert sono giocatori che stanno facendo bene e di cui si sta parlando tanto in questi giorni. Quindi prendo uno dei qualificati, ma non faccio nomi: uno potrebbe pensare a Cecchinato, magari qualcun’altro a Emilio Gomez per motivi anche di corsi e ricorsi storici legati al padre. Ma in generale credo che un qualificato arriverà alla seconda settimana.

Simone Eterno: Filip Krajinovic

La terra è la superficie dove ha giocato di più in carriera e dove statisticamente vince più partite. E’ finito in un lato di tabellone secondo me interessante perché non credo ci sia un vero dominatore: né Medvedev né Tsitsipas sono due nomi che mi convincono a pieno e dunque penso che Shapovalov e Rublev, qui dentro, possano provare a dire la loro. Mi stuzzica però ancor di più Krajinovic che parte da un qualificato e fino al 3° turno non dovrebbe aver guai. Ha giocato bene a Roma anche con Djokovic vendendosi molto caro il primo set e aveva fatto vedere buone cose, per quel che conta, anche al tanto discusso Adria Tour. Insomma il suo può essere un nome fuori dal coro piuttosto interessante.

Alessandro Dinoia: Fabio Fognini

Voglio credere in lui. Il tabellone gli sorride e mi piace sognare un ottavo contro Rafa Nadal che i precedenti renderebbero quantomeno gustoso. Sono un illuso? Forza Fabio, non smentirmi.

Fabio Fognini - Roland Garros 2019 Credit Foto Getty Images

La sorpresa femminile: occhio a Elena Rybakina, si prende 2 voti su 4

Alessandro Dinoia: Aryna Sabalenka

Non è mai andata oltre il secondo turno al Roland Garros, ma potrebbe fare strada. Impegnata a Strasburgo, non arriverà riposata a Parigi ma ha una motivazione extra per ben figurare. La bielorussa aveva assunto il coach tedesco Dieter Kindlmann per gli US Open, subito scaricato a fine torneo. Affronterà il finale di stagione con il suo sparring partner in veste di allenatore.

Jacopo Lo Monaco: Garbine Muguruza

Si può chiamare sorpresa? Probabilmente no, ma in queste condizioni paludose alla fine credo che possa essere una contendente serissima per andare a vincere il torneo.

Riccardo Bisti: Elena Rybakina

Come classifica non direste che è una sorpresa ma non se ne sta parlando poi così tanto. E’ una giocatrice che era partita fortissimo quest’anno, poi però nel post lockdown non ha fatto benissimo ed è uscita un po’ dai radar. Mi sembra la tipica giocatrice che ha il tipo di tennis per fare bene in condizioni di terra pesante e clima umido, credo che anche visto il tabellone possa avere una chance per andare avanti.

Simone Eterno: Elena Rybakina

Al momento della stesura di queste righe i fatti dicono che questa ragazza ha perso una sola partita sulla terra quest’anno, con 6 vittorie – e finale a Strasburgo – e una sola sconfitta. E’ in grande ascesa e lo era già a inizio anno: finale a Shenzen, vittoria a Hobart, finale a San Pietroburgo, finale a Dubai e appunto la finale in queste ore a Strasburgo. La kazaca tra l’altro è finita nel lato di tabellone sulla carta più debole e in un eventuale incrocio con la Kenin agli ottavi, considerando il poco feeling dell’americana con la terra, non partirebbe così sfavorita.

La Rybakina a San Pietroburgo in una delle 5 finali già raggiunte in questo 2020: qui si arrese alla Bertens Credit Foto Getty Images

Tabellone maschile: i giocatori che seguiremo e perché

Alessandro Dinoia: Casper Ruud

Oltre agli italiani (in bocca al lupo) non posso che guardare con attenzione il giocatore del momento. Ruud è on fire, a Roma si è fermato solo con Djokovic e ad Amburgo è stato nuovamente protagonista. Mina vagante.

Jacopo Lo Monaco: Casper Ruud

Dico Ruud, che in queste settimane ha fatto tantissimo ma che io avevo già segnalato al buon Simone Eterno al primo turno di Roma quando stava giocando con Khachanov (e ci sono prove Whatsapp a riguardo). Da lì in poi ha sostanzialmente ha fatto quello che avete visto tutti: ovvero giocato un tennis altamente competitivo su questa superficie. E’ stato sfortunato nel sorteggio qui a Parigi che lo opporrà al terzo turno a Thiem.

Riccardo Bisti: Stefanos Tsitsipas

Dopo il disastro a New York e tutto sommato anche la cattiva performance di Roma io credo che continui ad avere nella terra battuta la superficie dove abbia più tempo per giocare e tessere le sue trame soprattutto dal lato del rovescio. Penso inoltre visto il quarto di tabellone dov’è finito, quello di Medvedev, non esattamente un terraiolo, ci possano essere le premesse per vederlo arrivare lontano.

Simone Eterno: Marco Cecchinato

Cecchinato+Parigi è un connubio che non posso non guardare con simpatia. Sono curioso di vedere se riuscirà a ritrovare sé stesso, specie dopo le buone cose fatte vedere sia a Roma che nelle qualificazioni dove ha dominato 3 partite senza storia. Non ha più vinto un match in uno slam da quella storia semifinale qui nel 2018 con 8 uscite su 8 al primo turno. Con de Minaur non sarà certo facile al primo turno, ma penso possa venir fuori una bella lotta.

Tabellone femminile: le giocatrici che seguiremo e perché

Riccardo Bisti: Elise Mertens

Perché forse per lei potrebbe essere davvero arrivato il momento di essere ‘da corsa’ per la vittoria finale di un torneo così importante. Sta confermando di essere estremamente costante, lo ha dimostrato già anche sulla terra facendo finale a Praga e perdendo solo dalla Halep; così come a New York dove ha giocato bene ed è stata investita solo da una super Azarenka. Anche a Roma comunque ha fatto bene. Secondo me può davvero ambire a un bel piazzamento e sono curioso di vedere quanto l’aiuteranno i progressi che ha fatto in fase difensiva dove è migliorata tantissimo negli spostamenti laterali.

Simone Eterno: Marketa Vondrousova

Perché è la finalista della passata edizione e dopo i problemi fisici a cui è seguita l’operazione al polso sinistro che a lungo l’ha tenuta fuori sulla sua terra sta ritrovando le sensazioni giuste. A Roma ha umiliato la Svitolina prima di arrendersi con la Pliskova. Il primo turno poi per me è la partita più interessante tra tutti nel femminile: gioca contro pum-pum Swiatek. Ci sarà da divertirsi.

Jacopo Lo Monaco: Clara Tauson

La voglio seguire, è da diversi anni che ne sento parlare. Non c’entra nulla con la Wozniacki al di là della treccia e del fatto che sia danese. L’ho vista giocare nelle qualificazioni e mi è piaciuta molto. Al primo turno trova la Brady e non sarà semplice, ma se perde allora seguirò la Brady esattamente come ho fatto a New York.

Alessandro Dinoia: Victoria Azarenka

Arrivata in fondo a Cincinnati e agli US Open, si è presentata a Roma e non ha deluso le aspettative. La terra non è la sua superficie preferita, ma Vika si sta divertendo e sul suo cammino vedo ancora Serena Williams...

