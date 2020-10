Per Genie Bouchard sono lontani i tempi della semifinale parigina (2014), specie se dall'altra parte della rete c'è la classe 2001 Iga Swiatek che vince 6-3 6-2 e torna agli ottavi di finale del Roland Garros: l'anno scorso raccolse un game contro la Halep lì la ritrova per misurare la sua crescita di gioco che passa dal margine di miglioramento (sensibile) del servizio e del suo splendido rovescio incrociato. Contro la Bouchard, Iga Swiatek ha messo a referto 30 vincenti e strappato 6 turni di battuta: c'è una teen-ager, forse la più brava, al quarto turno parigino.

Elina Svitolina batte Alexandrova Ekaterina Alexandrova 6-4, 7-5 in un match non privo d'insidie, solo che la russa non scende mai a rete e così la due volte campioessa di Roma può far valere il suo ottimo feeling con la terra battuta, limando gli scambi da fondo campo. La Svitolina accede per la quarta volta agli ottavi del Roland Garros: affronterà la vincente di Garcia-Mertens.