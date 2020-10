Swiatek ha infatti dominato dal fondo ma anche dimostrato di sapersi difendere in maniera molto brillante, confermando in qualche maniera quanto già indicato dal termometro sempre affidabile dei bookmaker in questi giorni che la vedevano già prima di questo match come la favorita al titolo; e questo nonostante dall’altra parte ci siano due campionesse slam come Kenin e Kvitova.

La forza però della Swiatek - o forse già quei 3 game in tutto concessi alla Halep sulla superficie preferita della romena - hanno convinto tutti. E questa semifinale è apparsa come una sorta di formalità. Vedremo se la maggior esperienza di Kvitova o la freschezza e la consapevolezza dei propri mezzi della Kenin sapranno attestarsi come un ostacolo più tosto per la Swiatek, che arriva dunque in finale senza perdere un set, senza mai passare più di un’ora e 20 minuti in campo e concedendo un totale di 23 game alle avversarie in 6 partite. Qui dentro, neanche un long set e un identico percorso in doppio, dove insieme a Nicole Melichar è in semifinale. Signori, insomma, eccovi Iga Switek. Un nomecui in futuro potreste dover far l’abitudine.