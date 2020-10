Il Roland Garros 2020 continua a regalare sorprese e la domenica che apre gli ottavi di finale si apre con una delle più grosse notizie della settimana: la testa di serie n°1 del tabellone femminile Simona Halep, nonché accreditata più o meno da tutti come vera favorita di questo torneo, è fuori dai giochi.

A firmare l’impresa è la n°54 del mondo Iga Switek. Un nome che al pubblico mainstream sarà probabilmente sconosciuto, un po’ meno ai veri appassionati di tennis femminile. Classe 2001, della Swiatek si parla nell’ambiente da tempo. La polacca è infatti una giocatrice con un’impressionante capacità di generare potenza nei colpi, ma anche talento ed estro nelle giocate. Una tennista, insomma, in giornata buona, già in grado di poter fare gara alla pari con tante.

E’ successo oggi, dove più che una “gara alla pari”, Swiatek è stata proprio dominante. La polacca infatti si è permessa di prendere letteralmente a pallate la n°1 del mondo. E’ stata questa la trama, con la Swiatek a tramortire di accelerazioni – ma anche di palle corte – una giocatrice come la Halep che fa della mobilità e della rapidità un punto di forza.

Un impressionante show della Swiatek, capace di imporsi 6-1 6-2 in poco più di un’ora. Un’oretta dove la polacca si è “permessa” di sparare 31 vincenti e di lasciare di stucco una Halep incapace di trovare una soluzione alla giornata fenomenale della Switaek; tennista a cui esattamente un anno fa proprio su questi campi aveva lasciato due game!

E’ tutto qui il succo della partita, con una domenica che si apre quindi con un upset piuttosto clamoroso per la rapidità e la semplicità con cui si è registrato. Swaitek vola così per la prima volta in carriera ai quarti di un torneo dello slam: attenderà la vincente della sfida tra Bertens e Trevisan.