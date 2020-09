Il Roland Garros più straordinario nella storia del tennis sarà trasmesso da Eurosport da domenica 27 settembre alla finale maschile di domenica 11 ottobre: 300 ore di diretta in due settimane che quest’anno, in via del tutto eccezionale, decretano la fine del Grand Slam dopo i titoli dell’Australian Open e dello US Open.

Tutti i giorni LIVE l’order of play a partire dalle 11:00: su Eurosport 1 i match di cartello, su Eurosport 2 una regia dedicata alle partite degli italiani e su Eurosport.it ed Eurosport Player tutti i match dei nostri tennisti per non perdersi nemmeno uno scambio dai campi rossi di Parigi.

E come durante lo US Open, Barbara Schett condurrà Game, Schett and Mats dall’Eurosport Cube di Londra, "the future of sports broadcasting", con Mats Wilander, Alex Corretja e le analisi tecniche di un team di talent internazionali fra cui Justine Henin, Boris Becker, John McEnroe e Chris Evert, icone senza tempo ai microfoni di Eurosport. Grazie alla tecnologia della realtà aumentata, The Cube permetterà agli spettatori dello US Open di immergersi sui campi di Bois de Boulogne per una totale interazione di gioco.

Mats Wilander torna a condurre il famoso podcast Tennis Legends: "Le nuove tecnologie di Eurosport mettono gli appassionati di tennis al centro dell’azione. Tutti noi avremmo voluto essere a Parigi, ma grazie alla realtà aumentata di The Cube sarà come essere sui campi del Roland Garros in compagnia dei suoi protagonisti".

Da New York a Parigi, Roberta Vinci è il volto di Eurosport Italia al commento di due quarti di finale, una semifinale e la finale del tabellone femminile e sarà ospite di alcune speciali sessioni LIVE sulla pagina Facebook per rispondere alle domande degli utenti, oltre al suo vodcast di approfondimento su www.eurosport.it.

Eurosport è disponibile in tv sui canali 210 e 211 di Sky, su DAZN e Dplay Plus. Eurosport Player è disponibile anche su TIMVISION.

