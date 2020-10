Tennis

Roland Garros: Kenin-Kvitova 6-4 7-5, gli highlights

La 21enne americana, campionessa in carica degli Australian Open, piega la ceca in un'ora e 45 minuti. Nessuna come lei negli Slam nel 2020: 16 vittorie e una sola sconfitta. In finale se la vedrà con la 19enne Iga Swiatek in una sfida Next Gen.

