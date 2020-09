La vittoria della carriera. In una umida serata di primo autunno parigino, Martina Trevisan si leva la soddisfazione più grande di sempre: è al terzo turno del Roland Garros .

Numero 159 del mondo e mai prima di questo slam in grado di vincere una partita nel main draw, Trevisan prosegue la sua corsa da sogno. Dopo il primo turno con la Giorgi, dove è risalita da una situazione che sembrava compromessa, Trevisan si è ripetuta anche oggi. Dall’altra parte della rete c’era però la stellina del futuro, la baby prodigio Cori ‘Coco’ Gauff.

Errani-Trevisan-Paolini al 2° turno: non accadeva dal 2016

La sedicenne americana era partita fortissimo, lasciando apparire la partita come il più classico dei no-contest. Troppo differenti le cilindrate dal fondo.

Il tennis però non è solo fatto di fisico, spinta e potenza . E game dopo game, già nel primo set, Trevisan ha trovato il suo passo. Certo, dall’altra parte della rete Gauff ha dato una bella mano. L’americana ha iniziato infatti a perdere confidenza con la seconda di servizio, autentico tallone d’Achille della sua giovane carriera. E così, con una Trevisan abile a entrare nel match sfruttando le proprie occasioni, la partita è diventata tale sul serio.

Trevisan ha infatti rapidamente vinto il set per 6-2, e si è lanciata verso un terzo parziale dove la Gauff ha sprecato un break di vantaggio. Break che la Trevisan si è anzi presa nel finale, andando a servire sul 5-3. Lì la tennista toscana è stata anche vittima di un furto abbastanza clamoroso, con un recupero di Gauff su una palla corta finito fuori di qualche centimetro: la giudice di sedia però scesa per controllare il segno ha preso un abbaglio, giudicando buono un altro segno e trasformando così il match point della Trevisan in una palla break Gauff.