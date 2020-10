La diciannovenne polacca è benvenuta fra le grandi: vince Iga Swiatek 6-3 6-2 e accede in semifinale al Roland Garros . Un enorme grazie a Martina Trevisan per le emozioni vissute insieme a Parigi e per la lieta notizia: la tennista italiana può stare a questo livello. La Swiatek affronterà Nadia Podoroska nella semifinale delle debuttanti : l'argentina viene addirittura dalle qualificazioni e del ranking WTA è numero 131.

Eliminata con uno score comunque severo per quanto visto stasera sul centrale del Roland Garros, dopo oltre 5 ore di ardente attesa fra gli scambi di Thiem e Schwartzman, Martina Trevisan ha iniziato bene la partita con un break iniziale consolidato nel 3-1, ma da lì la Swiatek ha vinto 8 game consecutivi fino a 3-0 del secondo set cancellando alla Trevisan due 15/40 e più in generale, nel match, 7 palle break su 9 concesse.

La teen-ager polacca è partita contratta nei movimenti e docile in palleggio prima di mettersi a servire bene (il 66% delle prime) e di aprire la breccia di rovescio dove ha fatto pesare il gap bimane, specie lungolinea che è già il più bello del circuito. Martina ha giocato bene il dritto inside-out, spesso vincente se ben salda in uscita dal servizio, ma dentro lo scambio ha trovato qualche variazione in meno, meno punti a rete e meno colpi lavorati al rimbalzo: più per merito dello spin avversario che per colpe specifiche.