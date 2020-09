Che sia a maggio o a settembre il Roland Garros non va proprio giù a Daniil Medvedev . Il russo, testa di serie numero 4 del torneo, cade all'esordio contro un pimpante Marton Fucsovics , che si impone per 6-4 7-6 2-6 6-1 in 3 ore e 20 minuti di gioco. L'ungherese gioca un match di alta qualità, mentre il russo incassa l'ennesima delusione sulla terra rossa più prestigiosa del mondo: è la sua quarta eliminazione al primo turno a Bois de Boulogne in altrettante partecipazioni. No, il ko all'esordio ad Amburgo della scorsa settimana non era stato un caso...

Che Medvedev non ami questa superficie non è un mistero e le condizioni atmosferiche parigine - freddo e umido - non lo hanno certo agevolato. È proprio in questo clima autunnale, invece, che Fucsovics si è esaltato, portando a casa uno scalpo mica da ridere (mai aveva battuto un top 10). Sul Suzanne-Lenglen, il numero 63 del mondo ha sciorinato vincenti e messo alle corde Medvedev per larghi tratti del match, con il russo che, incapace di dare continuità al suo gioco, ha finito per innervosirsi, vedi racchetta distrutta sul finire del tiebreak del secondo parziale. Sotto di due set, il russo ha tirato fuori l'orgoglio, complice anche un calo fisiologico dell'avversario. Ma nel quarto non c'è stata più storia. Ricaricata la batteria, Fucsovics ha messo la ciliegina sul suo match con un set da applausi, lasciando le briciole a Medvedev. Il cui back impreciso ha messo fine alla contesa e liberato l'urlo di esultanza di Fucsovics. Che al secondo turno affronterà lo spagnolo Ramos. Per il buon Daniil, che sulla terra non vince da 17 mesi, ci sarà tanto da rimuginare.