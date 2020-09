Kiki Mladenovic esce al primo turno del Roland Garros e l'eliminazione è bruciante. Il "fattaccio" avviene sul 5-1 : la francese è in totale controllo delle operazioni e sul set-point chiude con merito il primo parziale. Eva Asderaki , giudice di sedia molto esperta, dà invece il punto alla Siegemund per un'invasione della Mladenovic. Peccato che poco prima la tedesca avesse recuperato una palla che era rimbalzata due volte. Di questo si lamenta la padrona di casa e, in effetti, l'abbaglio è piuttosto grossolano e ovviamente decisivo .

Questo è il primo di sette set-point sprecati dalla Mladenovic e il match - cosa già successa alla francese svariate volte in carriera - si trasforma in uno psicodramma. Mezz'ora dopo l'abbaglio di Eva Asderaki, infatti, la doppista Siegemund (fresca di US Open conquistati in coppia con Zvonareva) porta a casa il primo set per 7-5 grazie a sei game di fila. La padrona di casa s'arrende 7-5 6-3 ma nessuno, sul 5-1, avrebbe potuto immaginare l'importanza di quel punto.