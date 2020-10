Sinner, però, lo sta facendo a una velocità notevole, considerando il suo percorso a Parigi sulla superficie che secondo tanti non gli è troppo congeniale . Il carattere e la consapevolezza di far bene però gli hanno regalato energie insospettabili, tali da farlo arrivare ai quarti di uno Slam (prima volta in carriera), diventando il tennista più giovane a farlo dai tempi nei quali proprio Nadal nel 2005 si spingeva a tanto.

Pertanto, è in questi incroci tra passato, presente e futuro che la sfida dello Chatrier si giocherà e c’è chi come il tecnico dell’americana Serena Williams Patrick Mouratoglou crede fortemente nelle capacità del 2001 italiano: “Tutti i migliori giocatori sono uomini alti e magri, sono leggeri e si muovono molto velocemente, anche tecnicamente e sotto l’aspetto mentale il giovane possiede delle capacità all’altezza dei campioni. E’ un grande combattente, non teme nessuno, si fida molto di se stesso, crede in se stesso. Sinner sarà pericoloso per tutti. Penso che i suoi colleghi tennisti lo temano per quanto sia bravo. E’ una grande pressione per loro giocare contro di lui perché non vogliono che li batta. Perché sanno quanto sarà pericoloso in futuro“.