Tennis

Roland Garros, Nadal re di Parigi: l'album dei trionfi 2005-2020

Con il successo in finale contro Djokovic, il campione maiorchino ha raggiunto quota 20 Slam in carriera. Da Melbourne a New York, da Parigi a Londra ecco la carrellata di tutti i successi del mancino di Manacor

00:00:49, 388 Visualizzazioni, 28 minuti fa