Tennis

Roland Garros, Nadal spietato, Sinner a testa alta: il match in 180 secondi

L'azzurro lotta alla pari per due set prima di cedere con l'onore delle armi: finisce 7-6 6-4 6-1 per il maiorchino che arriva per la 13esima volta in semifinale a Parigi

