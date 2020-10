Paolini si rende conto di poter addirittura prevalere quando entra nello scambio : all'inizio ci riesce raramente, ma dal settimo game in poi Kvitova non ha più vita facile. L'azzurra ha due chance del 4-5 che, però, non bastano a ribaltare il primo set. La differenza alla battuta premia la ceca che si aggrappa allo schema servizio-dritto per non rischiare più del dovuto.

Nel secondo parziale, Paolini risponde benissimo ma il servizio non diventa più un fattore e quattro break consecutivi confezionano il 3-3: il quinto è fatale alla 24enne che cerca di risalire dallo 0-40, ma subisce lo strappo della campionessa. Sul 4-3 Kvitova respinge l'ultimo assalto della sua avversaria mettendo in campo l'esperienza, una tassa pesante a questi livelli nei momenti importanti .

Il verdetto è 6-3 6-3 in un'ora e 24 minuti. In realtà, il punteggio non fotografa quanto visto sul campo con una Kvitova altalenante - quattro ace, altrettanti doppi falli e ben 36 errori gratuiti - e un terzo turno che richiederà maggiore costanza di rendimento. Jasmine Paolini, che non si era mai spinta così avanti negli Slam, potrà invece trarre qualche indicazione da questo secondo turno: dopo la sconfitta di Roma con la Halep, la nostra giocatrice è consapevole di potersela giocare anche con le migliori a patto di continuare a crescere. Nel femminile ci resta dunque solo Martina Trevisan, mentre nel maschile sono già quattro gli azzurri in rampa di lancio, in attesa di Matteo Berrettini.