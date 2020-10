A Parigi non ha ancora perso un set contro Dodin, Paolini, Fernandez, Zhang e Laura Siegemund, da lunedì tornerà in top-ten e torna otto anni dopo in semifinale al Roland Garros: Petra Kvitova è rinata sulla terra rossa del Bois de Boulogne, fredda d’autunno come il tennis duro e maturo della tennista ceca divenuta trentenne. Straordinaria colpitrice, la Kvitova batte Laura Siegemund con il suo peso di palla, l’effetto del miglior servizio del torneo (6 ace e l’80% dei punti vinti con la prima) e le pene tedesche dall’altra parte della rete fra time violation e un presunto mal di schiena a metà del secondo set.