In termine di attesa per la testa di serie più alta in campo oggi nel tabellone femminile, davvero nessun problema per Sofia Kenin. La vincitrice dell’ultimo Australian Open ha scherzato con la qualificata rumena Irina Bara. Troppo superiore la Kenin che ha spazzato via in poco più di un’oretta la propria avversaria: 6-2 6-0. Kenin accede così agli ottavi, dove troverà la vincente della partita tra Fiona Ferro e un’altra romena, Patricia Tig.