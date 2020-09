Ha faticato ancor meno di quanto non avesse fatto con Gerasimov: perché quello era il primo turno e si sa, si parte sempre a giri bassi; ma al secondo turno le marce sono già ingranate e per una fuoriserie come Nadal il rientro in un match importante di Mackenzie Mcdonald non poteva davvero creare pericoli. L’americano, in tabellone grazie al ranking protetto e al secondo slam in rientro dopo il breve passaggio allo US Open, davvero poco ha potuto su questa superficie contro un Nadal in totale controllo. Fuori l’anno scorso proprio dopo questo torneo per un’operazione al ginocchio, Mcdonald si riaffacciava oggi contro un avversario davvero troppo più grande di lui. L’americano si è dovuto arrendere in poco più di un’oretta e mezza senza aver molto da dire: 6-1 6-0 6-3 il punteggio a favore di Nadal. Il maiorchino accede così al terzo turno dove attende il vincente del match tra Nishikori e il nostro Stefano Travaglia. Come scrivevamo già l’altro giorno: un test già leggermente più credibile rispetto ai primi due turni.