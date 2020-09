Tra le partite più interessanti di giornata al di fuori del consueto focus sulla vittoria di Djokovic, va a prendersi la copertina senza alcun dubbio la sfida tra Rublev e Querrey. Una partita dove Querrey ha fatto di tutto per perdere... E alla fine ci è riuscito. Spieghiamoci meglio. A sorpresa, l’americano, che arrivava a Parigi avendo raccolto solo le briciole – (a differenza di un Rublev lanciatissimo anche su questa superficie dopo la bella vittoria al torneo di Amburgo in finale contro Tsitsipas) – era riuscito a mettere spalle al muro il russo. Condizioni pesanti in cui Querrey aveva fatto valere la sua palla pesante. E’ stato però tutto inutile.

Già perché Querrey è andato avanti 5-2 nel primo set, si è fatto rimontare fino al 5-5, ma ha poi chiuso 7-6 al tie-break. E meglio ancora aveva fatto nel secondo: Querrey avanti 5-1, rimonta subita fino al 5-5, poi altro 7-6 al tie-break. Al terzo tentativo però l’americano è riuscito a gettare sì tutto alle ortiche: avanti 5-2, Querrey ha servito per il match sul 5-4... Questa volta il rientro di Rublev è stato però definitivo, con il russo che una volta arrivato sul 5-5 ha messo effettivamente la freccia strappando il servizio anche nel game successivo e chiudendo il set per 7 giochi a 5.

Da lì, la trama è tornata a quella che tutti credevano si potesse configurare fin dall’inizio, ovvero con Rublev a fare la partita contro un tennista in questa stagione incapace di trovare risultati. Morale è venuta fuori l’inevitabile rimonta, la prima della carriera per Rublev da 2 set a 0 sotto: 6-7, 6-7, 7-5, 6-4, 6-3 a favore del russo che scampa così il pericolo e può provare davvero ad attestarsi come il favorito per la semifinale con Djokovic in questo quarto di tabellone già privo del connazionale Medvedev. A patto che giochi meglio di quanto non fatto oggi, perché di Querrey ne passa soltanto uno a torneo...

Gli altri match di 1° turno

Tra gli altri. Era partito bene a inizio giornata il cileno Garin, due titoli sul rosso quest’anno (Cordoba e Rio), con la vittoria 6-4 4-6 6-1 6-4 su Kohlschreiber. Troverà Polmans.

Successo per il veterano Kevin Anderson, che a Parigi non ha certo raccolto le migliori soddisfazioni della carriera, ma passa 6-2 6-3 6-4 su Djere.

Vittoria anche per un giocatore in crescita come lo spagnolo Davidovich-Fokina: tutto facile con la wildcard francese Mayot sulla quale trova la vittoria in 3 set, 7-6 6-3 7-5.

