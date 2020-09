Se solo Sara potesse servire, invece delle palline, il cuore oltre la rete. Se potesse giocare solo i game in ricezione, con la risposta da splendida doppista che è stata e una palla corta fra le migliori del circuito, saprebbe anche tornare in finale di questo torneo che l’ha vista, nel 2012, opposta a Serena Williams. Quel giorno in cui il servizio le fu letale e ancora oggi fra lanci palla mancati, warning e time violation, doppi falli (14) e battute sotto (l'ultima su match-point), ha dovuto rimontare un set perso dopo aver servito 3 game, da 5-1, per vincerlo. Ha servito uguali volte per il match, con un MP messo lì fra 10 break consecutivi di uno psicodramma finito con la Bertens in lacrime di dolore alla coscia sinistra e i crampi al braccio destro, portata fuori dal campo in carrozzina.