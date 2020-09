Lo scorso 2 luglio la FFT, la federtennis francese organizzatrice del Roland Garros, aveva dichiarato speranzosa: si giocherà col pubblico, 20mila persone. Il 7 di settembre, l’aumento di casi legati al Covid-19, aveva obbligato a rivedere le stime al ribasso: 11500 persone a giornata. Il 17 settembre, dunque solo 6 giorni fa, le persone ammesse ogni giorno sono diventate 5000. Oggi, 25 settembre, le indiscrezioni vedono portare il pubblico ammesso ogni giorno al prossimo Roland Garros a sole 1000 persone al giorno.

Il Covid-19 è ancora una minaccia per il mondo dello sport. Giusto ieri il primo ministro inglese Boris Johnson ad esempio rinviava a data da destinarsi la possibilità di aprire gli stadi della Premier League inizialmente prospettata per i primi di ottobre. E in queste le autorità francesi, in particolare nella regione della capitale Parigi, hanno emanato nuove forme restrittive per contenere l’aumento dei casi registrati in questi giorni legati al Coronavirus.

L’ordinanza per le zone più ad alto rischio, come appunto la regione di Parigi Île-de-France, prevede forme di controllo più severe, tra cui in particolare: il divieto della vendita di alcolici dopo le ore 20:00, non più di 10 persone come gruppi di assembramento e soprattutto un massimo di 1000 persone per gli eventi autorizzati.

Eventi autorizzati come il Roland Garros, che dovranno dunque con ogni probabilità adeguarsi a questa nuova norma e passeranno di fatto in poco più di 2 mesi dalla possibilità di diventare il primo vero evento di spessore mondiale con una "reale" presenza di pubblico sugli spalti, alla versione più 'light' già conosciuta a varie latitudini come ad esempio nel nostro campionato di Serie A.

Una decisione definitiva sul Roland Garros arriverà nelle prossime, come dichiarato da Olivier Veran, Ministro della Salute in Francia.

