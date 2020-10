La partita del torneo, senza se e senza ma. Dominic Thiem, vincitore del primo Slam post Covid, e Diego Schwartzman, finalista degli Internazionali d'Italia, monopolizzano per oltre 5 ore il Philippe Chatrier tra giocate sensazionali, errori imperdonabili, interruzioni per pioggia, rimonte, contro-rimonte, 19 break, 376 punti, 56 game e cinque set di grande tennis che si chiudono 7-6(1) 5-7 6-7(6) 7-6(5) 6-2 a favore dell'argentino testa di serie n° 14 del tabellone parigino. "El Peque" interrompe così la striscia positiva di Thiem di quattro semifinali raggiunte al Roland Garros: nell'era Open solo Nadal, Federer e Djokovic sono riusciti a raggiungere la quinta. Schwartzman, invece, corona un mese da favola con la prima vittoria contro un top5 in uno Slam e l'ingresso virtuale nel circolo dei migliori dieci tennisti del pianeta da lunedì prossimo.