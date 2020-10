Tennis

Roland Garros: scommesse e match truccato? Il game che semina il dubbio

Il primo ottobre è stata aperta un'indagine per "frode organizzata da bande" e per "corruzione sportiva attiva e passiva" a causa del sospetto di partite truccate al Roland Garros, come si apprende martedì 6 ottobre dall'ufficio del procuratore di Parigi. Nel mirino un match di doppio femminile su cui sono state scommesse grandi somme: ecco il game che ha scatenato i sospetti.

00:02:25, 791 Visualizzazioni, 42 minuti fa