Prosegue il periodo nero di Andreas Seppi che dal rientro sui campi post-lockdown è riuscito a vincere solo 3 partite. Il 36enne altoatesino, alla sua 60ª presenza in un torneo del Grande Slam, cede al qualificato Sebastian Korda 6-2 4-6 6-3 6-3 in due ore e 24 minuti non approfittando di un infortunio dell'americano alla fine del terzo set.