Il terzo turno del Roland Garros resta un tabu per Denis Shapovalov. Il canadese cade contro Roberto Carballes Baena e saluta Parigi con ampio margine sulla tabella di marcia prevista, non certo senza rimpianti. Lo spagnolo vince dopo cinque ore di battaglia col punteggio di 7-5 6-7 6-3 3-6 8-6 nonostante il biondo nato a Tel Aviv abbia anche servito due volte per il match. Ma sul groppone di Shapo, numero 9 del torneo, pesano come un macigno soprattutto i 106 (centosei!) errori gratuiti, una cifra folle. Il canadese gioca un incontro quasi sempre in rincorsa, mentre Carballes alza il muro per ribattere le bordate dell'avversario. A 27 anni e al quarto tentativo, lo spagnolo vince per la prima volta due partite di fila in uno Slam.