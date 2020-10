Sguardo cattivo, seppur col fiatone. Ci sarà anche Jannik Sinner agli ottavi di finale del Roland Garros 2020, prima volta per lui così avanti in un torneo dello Slam. L'azzurro vince ancora in tre set - come nei primi due incontri a Parigi - contro un rognoso Federico Coria, superato per 6-3 7-5 7-5 in due ore e mezza di gioco. Un successo affatto banale, perchè a 19 anni non può esserlo su determinati palcoscenici e perchè l'argentino, per larghi tratti, ha giocato al suo meglio per sopperire alla differenza di talento e potenza col nativo di Sesto Pusteria.