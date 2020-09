Una vittoria da grande, si diceva. Perchè Bonzi non avrà il blasone di David Goffin - annichilito al primo turno da Sinner - ma impressiona come l'azzurro abbia recitato ancora una volto un ruolo da padrone del match. Come fosse normale per un 19enne dominare a queste latitudini. Sinner letale, come il rovescio lungolinea con cui chiude il match (il 28esimo vincente della sua gara). Sinner eccezionale in risposta e subito dentro la partita, come dimostra il 5-0 con cui ha battezzato un primo set dominato. Sinner insaziabile, vedi la "protesta" con l'arbitro a fine match per una chiamata precedente a lui poco gradita.