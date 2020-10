Tennis

Roland Garros: Sinner, il punto simbolo del dominio su Zverev

Il ragazzo di Sexten mostra le sue eccezionali doti da colpitore: Zverev si mette con l'elmetto in difesa, ma sullo scambio non c'è storia. Da fondocampo c'è un solo padrone: è l'altoatesino che al Roland Garros prima di quest'anno non aveva mai giocato.

00:01:11, 4080 Visualizzazioni, un' ora fa