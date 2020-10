Talento, classe, testa e cuore. Con un mix spettacolare Lorenzo Sonego vola agli ottavi di finale del Roland Garros. Lo fa al settimo match point di un tie-break durato mezz'ora, nonostante un'interruzione per pioggia che poteva rompere la magia di una partita perfetta. Ci riesce giocando per la prima volta in carriera il terzo turno in un major con la sicurezza di un veterano.

Sonego, dritto e primo set chiuso in bellezza

Già, perché la chance oggi era davvero grossa, per entrambi: nessuno dei due era mai arrivato alla seconda settimana di uno slam. Sonego però ha tirato fuori una delle migliori prestazioni della carriera: e per chi non avesse visto la partita, bastano i numeri. Cinquanta, alla voce “vincenti”, in 3 set, con palle così lente e campi così pesanti, sono il miracolo tennistico di Lorenzo Sonego, oggi praticamente ingiocabile sul dritto.

Sonego da cineteca! Il manuale della terra in un solo punto

Un Sonego scatenato in questo fondamentale fin dall’inzio della partita, quando intorno a mezzogiorno e mezza era i due erano entrati in campo subito con le idee molto chiare. Sì perché per mettere in scena un bello spettacolo servono sempre due attori; e anche Fritz, giusto dirlo, aveva iniziato con spessore.

La partita infatti è girata davvero su pochi punti: quelli del tie-break del primo set, dove Sonego ha recuperato sul più bello una situazione di un mini-break di svantaggio; e quelli concitati, emozionanti, coraggiosi, del set finale.

Lorenzo Sonego - Roland Garros 2020 Credit Foto Getty Images

In mezzo un’interruzione di due ore e mezza che è un’altra spilletta d’onore sulla giacca di Sonego per questa partita. Il piemontese, infatti, era stato bloccato dalla pioggia nel momento migliore: ovvero quando il suo tennis stava producendo il picco massimo e quello di Fritz, per la prima volta, era leggermente calato, specie negli scambi prolungati dal fondo.

"Sì, sì, sì!": Sonego in paradiso con la palla corta del 19-17

Sonego però ha gestito con l’esperienza di un veterano anche questo passaggio meteorologico, conscio evidentemente del pericolo già a inizio giornata. Tutti segnali, questi, di un’evidente maturità tennistica che fa ormai parte del bagaglio a tutto tondo del torinese classe ’95.

Sonego accede così agli ottavi di finale del Roland Garros dove attenderà il vincente del match tra Schwartzman e Gombos. Dovesse essere l’argentino fresco finalista degli Internazionali d’Italia, di certo, a Sonego, servirà replicare questa sua versione 'lusso' per provare a fare partita. Consapevole che, in quel caso, ci sarà la leggerezza di una situazione con tutto da guadagnare e nulla da perdere. E continuare a sognare, in questo caso, davvero, non costerà nulla.

Apoteosi Sonego: il meglio del successo su Fritz in 180 secondi

