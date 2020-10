Tennis

Roland Garros: Sonego-Fritz 7-6 6-3 7-6, gli highlights

Lorenzo Sonego è agli ottavi di finale del Roland Garros. Straordinaria prova contro l'americano battuto dopo la pausa per pioggia sul due set a zero e al termine del tie-break più lungo della storia della terra battuta per 7-6(5) 6-3 7-6(17).

00:03:05, 1057 Visualizzazioni, un' ora fa