Comincia il Roland Garros! Il terzo torneo Slam di quest’anno, al contrario di quanto deciso per gli US Open, avrà le qualificazioni. Tra gli uomini saranno in 128 a contendersi i 16 posti per il tabellone principale, mentre tra le donne il numero è ridotto a 96 visto che i posti a disposizione in tabellone sono 12. Gli italiani che si recheranno a Parigi saranno tredici: otto uomini e cinque donne. Le qualificazioni prenderanno il via lunedì 21 settembre e termineranno venerdì 25 settembre, con capienza ridotta per quanto riguarda il pubblico.