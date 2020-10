Tennis

Roland Garros: Thiem-Gaston 6-4 6-4 5-7 3-6 6-3, gli highlights

Hugo Gaston mette a dura prova il vincitore degli US Open rimontandolo e tenendolo in campo 3 ore e 32 minuti. L'austriaco è ai quarti del Roland Garros per il quinto anno di fila: 6-4, 6-4, 5-7, 3-6, 6-3.

