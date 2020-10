Attenzione a Thiem perché uno, è appena diventato campione slam allo US Open; due, ha disputato le ultime due finali del Roland Garros avvicinandosi a Nadal; tre, s'è messo perfettamente a suo agio in queste eccezionali condizioni di gioco, freddo, campi pesanti e nuove palline. Dominic Thiem travolge Casper Ruud sul centrale e se Ruud non vi dice niente, il norvegese ventunenne è già numero 25 ATP e quest'anno, su terra battuta, ha giocato due finali e due semifinali, Roma compresa, vincendo il 250 di Buenos Aires. Più specialista che terraiolo perché senza la famosa attitudine della scuola arrotina spagnola con il vizio di ridurre il tennis a un giro da dare alla palla e ributtarla di là, un giro e ributtarla di là.