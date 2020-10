I tornei dello Slam sono stati spesso teatro di storie da raccontare e imprese impensabili. Ed è bello che già oggi, guardando al Roland Garros 2020, ci sia tra queste quella di Martina Trevisan. Dopo il successo pesante su Coco Gauff, l'azzurra si prende anche lo scalpo di Maria Sakkari (numero 20 del tabellone), battuta in rimonta per 1-6 7-6 6-3 ed accede agli ottavi di finale. Un momento da favola per lei, che arriva dalle qualificazioni e fino agli ultimi Australian Open non aveva mai giocato una partita nel main draw di un major.

Un'altra rimonta, dunque, che per certi versi ricorda quanto visto al turno precedente. Un avvio difficile, con la Trevisan contratta e la Sakkari in grande fiducia. Un primo set senza storia insomma, con la greca che fa valere i gradi di favorita e sciorina un rovescio incrociato a tratti devastante. Ma l'azzurra è brava a restare mentalmente nel match. Il secondo set è un'avventura drammatica e spettacolare. Martina va subito avanti, si fa breakkare quando serve per il set e al tiebreak salva anche due match point, prima di chiudere.

La sfida diventa una battaglia di nervi e quelli della Trevisan sono più saldi. Sakkari si incarta, i ruoli si rovesciano. Non che Martina non tremi al momento del dunque, vista l'alta posta in gioco. L'ultimo gioco sembra non finire mai: l'azzurra annulla una palla break, poi va a match point. Il terzo è quello buono. E quel sorriso nervoso visto durante l'incontro si trasforma in un'espressione di commossa incredulità mentre guarda al suo angolo. Avanti così Martina, che intanto aggiorna il suo best ranking al numero 106. Prossima fermata: Kiki Bertens.

