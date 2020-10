Tennis

Roland Garros, Tsitsipas spaventa Djokovic, ma si arrende al 5°: il match in 3 minuti

Per la 56esima volta in carriera il serbo affronterà Nadal: Nole spreca un match-point nel terzo set e viene trascinato al quinto, ma alla fine la spunta per 6-3 6-2 5-7 4-6 6-1.

00:03:02, 2039 Visualizzazioni, un' ora fa