"Voglio comunicare la mia totale frustrazione e indignazione nei confronti del Roland Garros per avermi tolto il diritto di partecipare senza nemmeno darmi la possibilità di fare un nuovo tampone per provare che il risultato del primo test fosse un errore".

Fernando Verdasco esce allo scoperto e attacca gli organizzatori del Roland Garros, in programma da domenica 27 settembre su Eurosport. Il madrileno è stato escluso dal torneo per positività al Covid-19 e affida ai social la sua invettiva, spiegando come il test che ha effettuato possa essere in realtà un falso positivo.

Verdasco racconta che "ad agosto ha avuto il virus senza presentare sintomi", ma che già al Masters 1000 di Roma è risultato negativo, così come ad Amburgo, anche se non ha poi partecipato al torneo tedesco. Nella giornata di martedì, il tennista e la sua famiglia sono arrivati a Parigi e si sono sottoposti ai test di rito. Sono risultati tutti negativi tranne Verdasco. Dopo aver scoperto l'esito, “ha cercato di spiegare la situazione ai medici, vedendosi rifiutata la richiesta di un secondo test di conferma”. Verdasco aggiunge che ha provveduto ad effettuare test privatamente, precisamente due tamponi e un test sierologico, in centri diversi, e "questi hanno sempre dato esito negativo".

La frustrazione di Verdasco arriva dopo l'esclusione di Zapata Miralles (n° 144 ATP), mandato a casa perché il suo allenatore Carlos Navarro era risultato positivo asintomatico: i due, una volta rientrati a Valencia, sono risultati negativi al test del tampone. Situazione simile per il numero 114 del mondo, Damir Dzumhur e il suo coach Petar Popovic: "È uno scandalo come è stata gestita la cosa" – ha dichiarato il bosniaco – "andrò in tribunale e sono sicuro che vinceremo. Abbiamo subito un’ingiustizia e una discriminazione. Il portale bosniaco Klix.ba dà conferma del fatto che Dzumhur, che nel frattempo ha pubblicato su Instagram il referto del test negativo di Popovic, si sia mosso per affidare la questione a un avvocato portando in giudizio la Federazione francese.

