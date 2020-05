Dal 25 maggio al 7 giugno sarai tu a scegliere quale grande partita del passato potrai rigustare sui canali di Eurosport. Vota e scegli quale match, tra 14 diverse categorie, potrai rivivere sui canali di Eurosport e su Eurosport Player.

Vi manca il tennis? Anche a noi. Per questo abbiamo deciso di farvi un grande regalo, e in attesa di capire quando finalmente i nostri eroi torneranno a calcare nuovamente un campo di gioco dopo la pandemia che ha paralizzato il mondo, vi diamo appuntamento dal 25 maggio al 7 giugno su Eurosport. Durante le due settimane che avrebbero dovuto ospitare il Roland Garros, abbiamo deciso di farvi un regalo facendovi scegliere personalmente quale partita del passato rigustarvi sui nostri canali.

Ogni giorno un tema differente, ma sarete voi a scegliere come modellare la nostra programmazione e quale indimenticabile match sulla terra rossa di Parigi rigustare ogni giorno.

Non c'è tempo da perdere, cominciate a votare qui sotto con i primi 7 sondaggi relativi alla prima settimana di programmazione. You Say, We Play: partecipa ai sondaggi e scegli la programmazione da gustare po su Eurosport ed Eurosport Player.

Le grandi sorprese - In onda lunedì 25 maggio

Tutti amano le sorprese e le grandi imprese. Davide che batte Golia, favole che entrano nella storia. Vota la tua sorpresa preferita tra quelle qui sotto...

I match infiniti - In onda martedì 26 maggio

Parigi è stata teatro di partite indimenticabili, ma anche infinite. Match che sembrano interminabili, qual è il tuo preferito tra quelli qui sotto?

I grandi tennisti francesi - In onda mercoledì 27 maggio

Da Yannick Noah a Mary Pierce, fino a Tsonga e Monfils: gli idoli di casa hanno da sempre scaldato i cuori dei tifosi parigini. Qual è stata la partita più bella che ha visto protagonista un campione francese?

Il meglio di Serena Williams - In onda giovedì 28 maggio

La Regina statunitense ha regalato emozioni a non finire anche sulla terra di Parigi, e così è anche difficile trovare la sua partita migliore al Roland Garros. Vota il miglior match di sempre di Serena che vorresti rivedere...

La partita della svolta - In onda venerdì 29 maggio

Ci sono partite che hanno cambiato per sempre la carriera di molto giocatori, che hanno segnato un punto (positivo) di non ritorno di molti fenomeni del tennis mondiale. Qual è stata la partita che ha dato una svolta decisiva a uno di questi campionissimi?

Il meglio del vintage maschile - In onda sabato 30 maggio

Il vintage non muore mai. Alcuni di questi grandissimi campioni sono ricordati e stimati ancora oggi. Quale di queste finalissime di Parigi vorresti rivedere? Vota qui sotto

Uno solo Slam in carriera, proprio a Parigi - In onda domenica 31 maggio

Vincere un Grande Slam non è un'impresa facile. Alcuni campioni sono riusciti a vincerne più di uno, altri invece si sono dovuti accontetare di una sola vittoria così prestigiosa. Juan Carlos Ferrero, Michael Chang, Gaston Guadio, Sam Stosur o la nostra Francesca Schiavone hanno tutti una cosa in comune; hanno vinto un solo titolo del Grande Slam ed è stato al Roland-Garros. Vota la tua impresa preferita qui sotto.

