You Say We Play Vota la più grande soropresa nella storia del Roland Garros per riguardarla su Eurosport

Dal 25 maggio al 7 giugno sarai tu a scegliere quale grande partita del passato potrai rigustare sui canali di Eurosport. Vota e scegli quale match, tra 14 diverse categorie, potrai rivivere sui canali di Eurosport e su Eurosport Player. You Say, We Play: tu voti e scegli, noi te la facciamo rivedere...

Ogni giorno un tema differente, ma sarete voi a scegliere come modellare la nostra programmazione e quale indimenticabile match sulla terra rossa di Parigi rigustare ogni giorno. Dal 25 magio al 7 giugno, ogni giorno un match scelto da voi. Non c'è tempo da perdere, cominciate a votare qui sotto il primo sondaggio sulle pià clamorose sorprese nella storia dello Slam francese. You Say, We Play: partecipa ai sondaggi e scegli la programmazione da gustare po su Eurosport ed Eurosport Player.

Le grandi sorprese - In onda lunedì 25 maggio

Roland-Garros #YouSayWePlay - Vota le più belle partite della storia del Roland Garros e poi guardale su Eurosport DA 2 ORE

Tutti amano le sorprese e le grandi imprese. Davide che batte Golia, favole che entrano nella storia. Vota la tua sorpresa preferita tra quelle qui sotto...

Dai colpi di scena del primo turno agli shock assoluti nelle ultime fasi del torneo parigino, qual è stata la partita che ti ha sorpreso di più e vorresti rivedere?

Play Icon WATCH 🎙 Marco Cecchinato si racconta: "Tanta voglia di tornare in campo, di ritrovare il vecchio Ceck" 00:32:31

Roland-Garros #YouSayWePlay - Vota le più belle partite della storia del Roland Garros e poi guardale su Eurosport DA 2 ORE