Dal 25 maggio al 7 giugno sarai tu a scegliere quale grande partita del passato potrai rigustare sui canali di Eurosport. Vota e scegli quale match, tra 14 diverse categorie, potrai rivivere sui canali di Eurosport e su Eurosport Player.

Vi manca il tennis? Anche a noi. Per questo abbiamo deciso di farvi un grande regalo, e in attesa di capire quando finalmente i nostri eroi torneranno a calcare nuovamente un campo di gioco dopo la pandemia che ha paralizzato il mondo, vi diamo appuntamento dal 25 maggio al 7 giugno su Eurosport. Durante le due settimane che avrebbero dovuto ospitare il Roland Garros, abbiamo deciso di farvi un regalo facendovi scegliere personalmente quale partita del passato rigustarvi sui nostri canali.

Ogni giorno un tema differente, ma sarete voi a scegliere come modellare la nostra programmazione e quale indimenticabile match sulla terra rossa di Parigi rigustare ogni giorno.

Roland-Garros #YouSayWePlay speciale Roland-Garros: decidi tu le partite da guardare su Eurosport 18/05/2020 A 08:56

Oggi tocca alla partita più calda: qual è stato il match più sentito nella storia del Roland Garros? You Say, We Play: partecipa ai sondaggi e scegli la programmazione da gustare poi su Eurosport ed Eurosport Player.

La partita più calda - In onda lunedì 1 giugno

Chi non ama i 'drammoni', ovvero quelle partite che hanno tutto? Tensioni, provocazioni, esplosioni... Partite che hanno segnato rivalità o che hanno continuato a far parlare per giorni. Sfide controverse, come quella tra Agassi e Medvedev, oppure come l'incredibile finale tra Hingis e Graf, con la svizzera che a un certo punto si mise anche a battere da sotto. Scegli la tua preferita votando nel sondaggio qui sotto.

Play Icon WATCH #YouSayWePlay - Vota e decidi la programmazione di Eurosport per il prossimo Roland Garros 00:00:30

Roland-Garros #YouSayWePlay - Nadal, polemiche e molto altro: vota i match più belli e guardali su Eurosport DA 32 MINUTI