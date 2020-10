Più di qualcuno ci aveva sperato: perché il cammino partendo dalle qualificazioni era stato di quelli importanti; perché Cecchinato aveva ritrovato un ottimo livello di tennis; e perché Sascha Zverev, fin qui, aveva tutt’altro che convinto. Anzi, il tedesco, fresco finalista dell’ultimo US Open, era più che altro sopravvissuto. Al primo turno in 3 set ma senza convincere con Novak, al secondo turno alla vera e propria battaglia di 4 ore con Herbert.

La realtà però , nella sfida di terzo turno tra Marco Cecchinato e Alexander Zverev, è che non c’è praticamente mai stata partita . Mezzo set, il secondo, quando dopo tanta fatica l’azzurro era riuscito subito ad approfittare del primo – e unico – passaggino a vuoto di Zverev in questo match. Un break strappato alla prima chance, l’allungo sul 5-3, il turno di servizio sul 5-4, il 30-0 e due punti dal set... Poi, il ritorno di Zverev .

Cecchinato è mancato lì, sul più bello, con un paio di regalini che hanno contribuito come carne fresca a risvegliare gli appetiti di un leone che per qualche minuto era sembrato assopito, sazio del banchetto tenuto nel primo set.

E così, da quel controbreak sul 5-5 in cui Cecchinato ha visto sfumare a 2 punti dal set se non altro la possibilità di provare a minare qualche certezza psicologica di Zverev (che è sempre una buona idea), di fatto il match è tornato alla trama dell’avvio: Zverev a comandare e Cecchinato a fare gli straordinari per portare via un punto. Zverev ha infilato infatti dal 3-5 del secondo set al 3-0 del secondo, un parziale di 7 game a 0. Allungo che ha di fatto deciso la partita e condannato ‘il Ceck’ alla resa di fronte a un avversario oggi, in questa arena umida e fredda, semplicemente più forte.