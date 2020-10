Le parole di Sascha Zverev dopo la sconfitta contro Jannik Sinner agli ottavi di finale del Roland Garros (" Io stavo veramente male. Sono molto malato, non riesco a respirare bene come potete sentire dalla mia voce. Ho la febbre, non sono nel miglior stato fisico. Ieri notte avevo 38 di febbre, non avrei dovuto giocare ") hanno scatenato dubbi e perplessità, con l'emergenza Coronavirus ancora forte in tutto il mondo. Parigi, sede del torneo, compresa. Il tennista tedesco ci ha tenuto a placare le polemiche pubblicando una storia Instagram con l'esito negativo del tampone .

"Volevo aggiornare tutti voi, sono stato testato e sono risultato ancora negativo al Covid. Io non ero al 100 % e dopo l'incontro mi prenderò ora un paio di giorni per riposare", si legge nella storia di Zverev. Che ne ha approfittato per complimentarsi con Jannik Sinner, oggi in campo contro Nadal nei quarti di finale: "Volevo poi dare tutti i meriti a Jannik Sinner per il suo fantastico match. Gli auguro buona fortuna per il resto del torneo".