Sei break chirurgici sono la condanna del 28enne ascolano che nel secondo parziale sul Centrale si toglie qualche sodddisfazione provando a giocare alla pari di Nadal, anche se non arrivano mai opportunità per strappare il servizio. Rafa è ingiocabile: a fine match saranno solo 13 gli errori gratuiti. Tutta esperienza per Stefano che grazie alle vittoria nel primo e secondo turno, rispettivamente contro Andujar e Nishikori, rischia di entrare per la prima volta in carriera in top70.