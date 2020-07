Sarà un Roland Garros col pubblico! La federazione francese: "Capienza tra il 50 e il 60%"

Il comunicato ufficiale sui social dello Slam oltralpe: "I biglietti per la competizione, che si terrà dal 21 settembre all'11 ottobre, saranno in vendita da giovedì 9 luglio"

Come ampiamente anticipato nelle scorse settimane, il Roland Garros sarà il primo Slam con il pubblico dopo l'emergenza sanitaria provocata da Coronavirus. Ad annunciarlo ufficialmente ci ha pensato lo stesso torneo oltralpe sui propri canali social.

I biglietti per la competizione, che si terrà dal prossimo 21 settembre all'11 ottobre, saranno in vendita da giovedì 9 luglio per gli spettatori con accesso prioritario, mentre per tutti gli altri dal 16 luglio.

La Federazione francese di Tennis, che agisce in modo responsabile e in stretta collaborazione con le autorità del governo e beneficiando della consulenza di un comitato di esperti multidisciplinari, si sta adattando e continuerà ad adattarsi alla crisi innescata dal Covid-19. Pertanto ha preparato un protocollo che mira a proteggere gli spettatori presenti a questa storica edizione del Roland Garros.

Andando più nello specifico, la macchina organizzativa dello Slam sulla terra rossa spiega come limiterà il numero di spettatori all'interno degli impianti, adottando un principio che è stato applicato fino ad oggi nei cinema e nei teatri francesi. Sui tre campi principali (il Philippe-Chatrier, il Suzanne-Lenglen e il Simonne-Mathieu), i posti a sedere seguiranno un preciso protocollo: su ogni fila ci sarà un posto vuoto che dividerà ogni gruppo di acquirenti (un massimo di 4 persone che desiderano sedersi in posti adiacenti). Sugli altri campi, invece, uno posto su due sarà lasciato vuoto per rispettare la giusta distanza. Con queste regola, il numero di spettatori ammessi all'interno dell'impianto che ospiterà il Roland Garros sarà compreso tra il 50 e il 60% della capacità normale (circa 20.000 biglietti disponibili per i primi turni, 10.000 per le finali).

